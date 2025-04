LPI-J: Mitfahrerinnen eines Linienbusses stürzen bei Vollbremsung

Weimar (ots) - Am 09.04.2025 finden europaweit Kontrollaktionen zum Thema Speedmarathon statt. Die Polizeiinspektion Weimar wird sich am morgigen Tag, zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr aktiv an den geplanten Verkehrskontrollen beteiligen. Hierzu wird auf die bereits medial bekannte Informationslage verwiesen. Bei evtl. Rückfragen können sich interessierte Medienvertreter im Vorfeld an die Dienststelle unter der Telefonnummer 03643/882-102 wenden. Rückfragen bitte an: ...

mehr