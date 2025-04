Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Bauhof eingebrochen

Weimar (ots)

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes brachen unbekannte Täter in den Bauhof in Magdala ein. Sie durchtrennten das Vorhängeschloss vom Eingangstor und gelangten so auf das Grundstück. Anschließend begaben sie sich zu einem Anhänger mit Aufbau und entfernten ebenfalls die Sicherung. Den Anhänger hängten sie an ein unbekanntes Zugfahrzeug und fuhren davon. Sowohl der Anhänger als auch die darauf befindliche Wildkrautbürste hatten einen Wert von jeweils 2500 Euro. Im Nachgang wurde der entwendete Anhänger abgestellt in der Ortslage Vollersroda aufgefunden. Die Wildkrautbürste war offensichtlich das Objekt der Begierde. Diese wurde abgebaut und entwendet.

