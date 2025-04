LPI-J: Zeugen gesucht

Weimar (ots) - Am späten Montagnachmittag befand sich ein Weimarer Kontaktbereichsbeamter auf dem Weg in die PI Weimar, als er in der Marienstraße einen BMW-Fahrer feststellte, der bei Rot über die Ampel fuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle schlug der Atemalkoholtest positiv an, der 44-jährige Weimarer hatte das Fahrzeug mit über zwei Promille gefahren. Der Mann wurde ins Klinikum zur Blutentnahme ...

mehr