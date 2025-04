LPI-J: Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Jena (ots) - Fahrraddieb in Jenergasse gesucht Am Freitagabend, dem 04.04.2025 kam es in Jena in der Jenergasse zu einem Fahrraddiebstahl. Zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr wurde das mittels eines Gliederschlosses gesicherte E-Bike der Marke "Scott" (Model: Lumen E-Ride 900) in schwarz von einem unbekannten Täter entwendet. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Vorfall. Sachdienliche Hinweise unter der Tel. 03641- 810. ...

