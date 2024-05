Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gesucht: Arabisches Brot, Fisch und Süßigkeiten...

Berlin (ots)

...befanden sich in einer Reisetasche (schwarz)und einem Reisetrolley (rot), die ein irakischer Bürger in einem Zug am Bahnhof Ostkreuz vergessen hat. Er war am 18.05.2024 zwischen 5:30 und 05:45 Uhr in einen Zug eingestiegen. Als er bemerkte, dass es der falsche Zug ist, verließ der Mann den Zug eilig unter Zurücklassung seines Gepäcks. Im Gepäck befanden sich außerdem noch Bekleidung und sämtliche Dokumente des Mannes. Der Finder wird gebeten, sich bei der Bundespolizei in Berlin oder der Polizeiinspektion Kyffhäuser zu melden.

