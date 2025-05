Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: E-Scooter Fahrer mit über 1,2 Promille gestoppt

Bingen (ots)

Am 10.05.2025 gegen 00:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bingen einen 24-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter in Bingen am Rhein/Ortsteil Büdesheim unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich Anzeichen auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, auf der eine Blutprobe zur Beweisführung entnommen wurde. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund der Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell