POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des "Injoy" in der Winterspürer Straße - grauen VW Tiguan angefahren und geflüchtet - rund 4.000 Euro Schaden (22.07.2025)

Stockach (ots)

Am Dienstagvormittag ist es in der Winterspürer Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Im Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 10.45 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer den auf dem Parkplatz des "Injoy" abgestellten grauen VW Tiguan und flüchtete anschließend. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, hinterließ er einen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

