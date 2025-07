Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter bricht in Gartenanlage ein (21./22.07.2025)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag ist ein Unbekannter erneut in eine Gartenanlage in der Eichbühlstraße eingebrochen. Nachdem er mehrere Holzlatten des Gartentores herausbrach, gelangte der Täter auf das Grundstück. Dort bediente er sich an angepflanztem Gemüse und zerstörte dabei die Beete. Der entstandene Schaden dürfte im Bereich einiger hunderte Euro liegen. In den vergangenen Wochen machte sich der Unbekannte bereits mehrfach in der am Ende der Straße gelegenen Gartenanlage zu schaffen.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Einbrecher und Gemüsedieb nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell