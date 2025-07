Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten, Lkr. Tuttlingen) Küchenbrand - eine Person leicht verletzt (22.07.2025)

Mahlstetten (ots)

Aufgrund auf dem Herd vergessenen Essens ist es am Dienstagabend in der Straße "Obere Bohl" zu einem Küchenbrand gekommen. Gegen 18.30 Uhr kochte sich eine 19-Jährige in der Einliegerwohnung des Hauses etwas zu essen und vergaß die Pfanne auf dem eingeschalteten Herd. Nachdem die Bewohner Brandgeruch feststellten und das Haus verließen, drangen der 46 Jahre alte Hausbesitzer und ein 49-jähriger Nachbar von außen in die Küche der Kellerwohnung ein und verbrachte die Pfanne mit den brennenden Essensresten nach draußen. Dabei erlitt der 46-Jährige eine leichte Rauchgasvergiftung und eine Verletzung an der Hand.

In der Küche entstand durch das Feuer ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

