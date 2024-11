Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kindenheim (ots)

Gestern (24.11.24) wurde der Polizeiinspektion Grünstadt gegen 18:15 Uhr ein verkehrsbehindernd parkendes Fahrzeug mit Unfallschaden auf der Hauptstraße gemeldet. An dem Pkw Peugeot 206, Farbe Grün, waren keine Kennzeichen montiert. Es konnte rekonstruiert werden, dass das Auto auf der Hauptstraße in Richtung Bockenheim/Weinstraße gefahren wurde und gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw prallte. Von dem Fahrer des Peugeot, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, fehlte jede Spur. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall, insbesondere zu dem Fahrer oder der Fahrerin machen können, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung.

