Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tresor an der Landstraße 16 bei Dabel aufgefunden

Dabel (LK Ludwigslust-Parchim) (ots)

Ein Fahrradfahrer hat am frühen Dienstagabend an der L16 zwischen Dabel und Hohen Pritz einen geöffneten Tresor ohne Inhalt aufgefunden. Der Hinweisgeber hat gegen 19:10 Uhr die Polizei verständigt und die Kollegen zum Auffindeort geführt. Die Beamten haben einen gewaltsam geöffneten und ausgebrannten Tresor vorgefunden, der restlos entleert war. Außerdem befanden sich rund um den Tresor weitere abgebrannte Gegenstände, unter anderem auch Briefmarken. Nachdem am Auffindeort Spuren gesichert wurden, konnte der der etwa 100 Zentimeter hohe und geschätzte 120 Kilogramm schwere Tresor geborgen werden. Derzeit wird geprüft, ob es sich hierbei um den am 24.07.2025 entwendeten Tresor aus einem Supermarkt im nahegelegenen Mestlin handeln könnte (wir informierten).

