Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Nach Unfall davongefahren

Velen (ots)

Unfallort: Velen, Lange Riege;

Unfallzeit: zwischen 07.06.2025, 18.45 Uhr, und 10.06.2026, 16.30 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Straße Lange Riege in Velen. Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag hatte er einen in einer Hofeinfahrt abgestellten schwarzen VW Passat Kombi angefahren und an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell