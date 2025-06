POL-BOR: Bocholt-Liedern - Einbruch in Lagerraum

Gronau-Epe (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Riekenhofweg; Tatzeit: zwischen 07.06.2025, 08.00 Uhr, und 09.06.2025, 12.30 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Riekenhofweg in Gronau-Epe. Zwischen Samstagmorgen und Montagmittag machten sich die Einbrecher gewaltsam an einer Seitentür zu schaffen und gelangten so in das Innere des Hauses. Die Unbekannten durchwühlten einige ...

