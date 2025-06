Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau, Schlamannweg;

Unfallzeit: 10.06.2025, 01.05 Uhr;

Nach Verkehrsunfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Radfahrer am Schlamannweg in Gronau-Epe. Eine 16-jährige Pedelecfahrerin aus Gronau befuhr in der Nacht zum Dienstag gegen 01.05 Uhr den Schlamannweg in Richtung Haarkamp. Nach ihren Angaben sei ihr dabei ein Fahrradfahrer ohne Licht entgegengekommen und mit ihr zusammengestoßen. Die 16-Jährige stürzte und stieß dabei gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Bei dem Sturz erlitt die Jugendliche leichte Verletzungen, am Wagen entstand Sachschaden. Der unbekannte Radfahrer fuhr in Richtung Ahauser Straße davon, ohne sich um die Verletzte gekümmert zu haben. Die Gronauerin musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell