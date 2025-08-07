PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz im Rostocker Einkaufszentrum

Rostock (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann hat gestern in einem Rostocker Einkaufzentrum für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann soll gegen 14:30 Uhr mehrere Passanten, darunter auch ein Kind, verbal und körperlich angegangen sein. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der 46-Jährige weiterhin aggressiv, sodass er mittels einfacher körperlicher Gewalt fixiert und aus dem Center gebracht werden musste. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Körperverletzung sowie Hausfriedensbruch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

