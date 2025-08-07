Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz im Rostocker Einkaufszentrum

Rostock (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann hat gestern in einem Rostocker Einkaufzentrum für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann soll gegen 14:30 Uhr mehrere Passanten, darunter auch ein Kind, verbal und körperlich angegangen sein. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der 46-Jährige weiterhin aggressiv, sodass er mittels einfacher körperlicher Gewalt fixiert und aus dem Center gebracht werden musste. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Körperverletzung sowie Hausfriedensbruch ermittelt.

