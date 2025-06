Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verdacht des Raubes - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.06.2025, gegen 17.30 Uhr, soll ein 32-jähriger Mann im Bereich des Busbahnhofes beraubt worden sein. Zwei unbekannte Männer seien auf den 32-Jährigen zugegangen und einer der Unbekannten habe dem 32-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand Verletzungen beigebracht. Währenddessen wurden dem 32-Jährigen seine schwarze Umhängetasche und seine Sonnenbrille geraubt. Die beiden Unbekannten gingen in Richtung Innenstadt flüchtig. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 32-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Unbekannten verlief ohne Erfolg. Ein Unbekannter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, kräftige Statur, dunkle, lockige, mittellange Haare, Vollbart. Er trug eine blaue Jacke und eine schwarze Hose. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07741 8316-0 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten nimmt der Kriminaldauerdienst in Freiburg unter der Telefonnummer 0761 882 2880 Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell