POL-PPMZ: AMOK Fehlalarm bei der BBS Ingelheim und Kaiserpfalz Realschule

Mainz-Altstadt (ots) - Am Dienstagabend kam es gegen 21:00 Uhr in der Mainzer Altstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein Linienbus befährt die Weißliliengasse in Richtung Ludwigsstraße auf dem rechten Fahrstreifen. Plötzlich nimmt der Fahrer des Linienbusses einen PKW wahr, welcher sich aufgrund schlechter Sichtverhältnisse langsam aus einem Parkhaus heraustastet und in den ...

