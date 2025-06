Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Dieb beißt Ladendetektiv in den Arm

Mainz-Altstadt (ots)

Am 04. Juni 2025 kam es gegen 16:30 Uhr in der Mainzer Altstadt zu einem Vorfall, bei dem ein Ladendieb festgenommen werden konnte. Ein Ladendetektiv beobachtete eine männliche Person, die sich verdächtig vor einem Kleidungsgeschäft "Am Brand" verhielt. Als der Detektiv sich der Person näherte, entfernte sie sich zunächst, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder vor dem Geschäft zurück. Es ist zu erwähnen, dass es bereits am Vortag in demselben Bekleidungsgeschäft zu einem Ladendiebstahl kam.

Die aktuellen Ermittlungen der Polizei prüfen derzeit, in welcher Form der Beschuldigte an diesem Diebstahl beteiligt war oder ob er in den Vorfall vom Vortag verwickelt ist. Die Hintergründe sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Ladendetektiv hielt die Person daraufhin fest und versuchte, ihn in sein Büro zu führen. Dabei kam es zu einem Widerstand seitens des Täters: Er wehrte sich massiv, spuckte in Richtung des Detektivs und versuchte, ihn mit einer Kopfnuss zu treffen, was jedoch glücklicherweise abgewendet werden konnte. Es kam zu einem Gerangel, bei dem beide zu Boden stürzten. Während des Kampfes biss der Täter dem Ladendetektiv in den Oberarm.

Aufmerksame Passanten, die die Situation beobachteten, eilten dem Ladendetektiv zur Hilfe. Gemeinsam konnten sie den Täter bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixieren. Während des Einsatzes beleidigte der Täter den Ladendetektiv und gab an, die entwendete Ware bereits verkauft zu haben.

Die Beteiligten vor Ort wurden durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt. Glücklicherweise wurden keine schwereren Verletzungen festgestellt.

Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und führt die weiteren Schritte durch.

