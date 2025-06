POL-PPMZ: Fahrgast in Linienbus verletzt

Mainz-Neustadt (ots) - Im Laufe des Montages kam es in einem Mehrfamilienhaus am Feldbergplatz in der Mainzer Neustadt zu einem Einbruch in Kellerräume. Bisher unbekannte Täter verschaffen sich Zutritt zum Objekt und brechen dort mehrere Kellerabteile auf. Aus einem der Kellerverschläge wurden mehrere Flaschen hochwertiger Spirituosen sowie eine Kaffeemaschine entwendet. Ob aus den anderen Verschlägen etwas entwendet ...

