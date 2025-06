Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 51-Jähriger alkoholisiert mit Messer in der Mainzer Neustadt unterwegs

Mainz-Neustadt (ots)

Am 2. Juni kam es in der Mainzer Neustadt zu zwei polizeilichen Einsätzen im Zusammenhang mit einer Person, die mit einem Messer unterwegs war.

Gegen 16:50 Uhr wurde die Polizei durch einen Notruf auf eine Person aufmerksam, die wild gestikulierend mit einem Messer in der Hand durch die Sömmerringstraße lief. Die Person stach ziellos in die Luft, ging jedoch nicht auf Passanten zu. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte die Person zunächst nicht festgestellt werden.

Am Abend, gegen 19:00 Uhr, wurde erneut eine Person mit einem Messer in der Hand auf dem Goetheplatz gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt fand eine Veranstaltung mit hohem Besucheraufkommen an der Örtlichkeit statt. Die Polizeibeamtinnen und -beamten konnten die beschriebene Person in der Goethestraße, Ecke Kreyßigstraße, feststellen. Dabei hielt sie das Messer zugeklappt in der Hand und zeigte sich widerstandslos. Die Person wurde durch die Einsatzkräfte fixiert und im Anschluss zur Dienststelle gebracht.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 51-jährigen Mainzer, der unter Alkoholeinfluss stand. Er verweigerte einen Atemalkoholtest und zeigte sich insgesamt uneinsichtig. Aufgrund seines Zustands und um weitere Straftaten zu verhindern, wurde er für die Nacht in Gewahrsam genommen.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

