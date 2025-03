POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Raubüberfall auf Seniorin - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Polizeipräsidium Pforzheim

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem dreisten Raubüberfall, der sich am Montagmittag in der Pforzheimer Innenstadt ereignet hat. Ein Unbekannter riss einer 89-jährigen Frau die Kette vom Hals, wobei sie zu Boden stürzte. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr vor einem Fahrstuhl in einem Gebäude in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße. Die Seniorin wartete vor dem Aufzug, als sich der Täter von hinten näherte. Im Anschluss an die Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Dame erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden;

- etwa 20-30 Jahre alt - schwarze Haare, seitlich kurz und oben länger - schwarzes Langarmoberteil und schwarze Hose

Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

