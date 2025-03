POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Widerrechtlich entsorgter Lebensmittelabfall aufgefunden

Huchenfeld (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bislang unbekannte Täter in Huchenfeld in eine Tierarztpraxis eingebrochen und haben diverses Diebesgut entwendet. Zwischen 23:45 Uhr am Freitag und 08:30 Uhr am Samstag verschafften sich die Einbrecher gewaltsamen Zutritt in eine Tierarztpraxis, in dem sie eine Fensterscheibe eingeworfen hat. Sie ...

