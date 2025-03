Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Kriminalpolizei ermittelt nach Gebäudebrand - Zeugenhinweise erbeten

Mühlacker (ots)

Am späten Montagabend ist ein Firmengebäude in Brand geraten, in welches zuvor offenbar eingebrochen worden war. Personen sind nicht gefährdet worden oder zu Schaden gekommen.

Nach derzeitigem Sachstand befand sich das in der Industriestraße befindliche Gebäude gegen 23:30 Uhr in Vollbrand. Nachdem die Feuerwehr rund eine Stunde später den Brand gelöscht hatte, gab es erste Hinweise auf einen zuvor erfolgten Einbruch in den nur noch sporadisch genutzten Gebäudekomplex.

Der Gesamtschaden ist hierbei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Er dürfte jedoch im sechsstelligen Bereich liegen. Ebenso wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste zeitweise der unmittelbar angrenzende Schienenverkehr sowie die Industriestraße gesperrt werden. Gegen 00:50 Uhr waren die Löscharbeiten beendet und der Bahnverkehr konnte wieder freigegeben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell