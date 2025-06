Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainzerin wird um ca. 4.000EUR betrogen

Mainz-Drais (ots)

Am 31. Mai 2025 kam es zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr auf einem Kundenparkplatz in Mainz-Drais zu einem Trickdiebstahl, bei dem eine 52-jährige Frau um eine größere Geldsumme betrogen wurde.

Nach dem Einkauf in einem Supermarkt zahlte die Geschädigte ihre Einkäufe an der Kasse mit ihrer EC-Karte. Sie begibt sich anschließend zu ihrem Auto und legt die Geldbörse samt EC-Karte auf den Beifahrersitz. Während sie die Einkäufe in ihr Auto verlud, wurde sie von einer unbekannten männlichen Person angesprochen. Dieser wies sie auf einen angeblichen Druckverlust am Hinterrad ihres Fahrzeugs hin. Während die Frau sich bückte, um nachzusehen, nutzt vermeintlich eine zweite Person die Gelegenheit, um ihre EC-Karte vom Beifahrersitz zu entwenden.

Kurz nach dem Vorfall wurden unberechtigte Abbuchungen in Höhe von insgesamt über 4.000 Euro mit der EC-Karte der Geschädigten durchgeführt.

Die verdächtige Person wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 160 cm groß, stämmige Statur, kurze dunkle Haare, spricht Deutsch mit Akzent.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Zudem wird geraten, persönliche Gegenstände im Auto nicht unbeaufsichtigt zu lassen und bei verdächtigen Situationen vorsichtig zu sein.

