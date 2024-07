POL-RE: Recklinghausen: 10-Jährige nach Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall am Donnerstagmittag gegen 12:00 Uhr wurde ein 77-jähriger Fahrradfahrer aus Herten schwer verletzt. Eine 66-Jährige aus Herten war auf der Heinrich-Lersch-Straße unterwegs und beabsichtigte nach rechts auf die Ewaldstraße in Richtung Gelsenkirchener Straße abzubiegen. Ein Fahrradfahrer fuhr zu dieser Zeit auf einem Radweg auf der Ewaldstraße und beabsichtigte nach links in die ...

