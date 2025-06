Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Kellerabteile in Mainzer Neustadt aufgebrochen

Mainz-Neustadt (ots)

Im Laufe des Montages kam es in einem Mehrfamilienhaus am Feldbergplatz in der Mainzer Neustadt zu einem Einbruch in Kellerräume.

Bisher unbekannte Täter verschaffen sich Zutritt zum Objekt und brechen dort mehrere Kellerabteile auf. Aus einem der Kellerverschläge wurden mehrere Flaschen hochwertiger Spirituosen sowie eine Kaffeemaschine entwendet. Ob aus den anderen Verschlägen etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell