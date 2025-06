Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aktionstag zur Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr

Mainz (ots)

Am 03. Juni fand bundesweit ein Aktionstag statt, der die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr in den Mittelpunkt stellte. Ziel dieses Aktionstages ist es, das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für die besonderen Gefahren im Straßenverkehr rund um Kinder zu erhöhen und präventiv auf mögliche Risiken aufmerksam zu machen.

Auch das Polizeipräsidium Mainz hat sich an diesem Aktionstag beteiligt. Mit verstärkten Kräften wurden gezielt Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit von Kindern, insbesondere auf Schulwegen, zu verbessern. Dabei lag ein besonderes Augenmerk auf sogenannten "Elterntaxis", Geschwindigkeitsverstöße in der Nähe von Schulen und Kindergärten, Ablenkung durch Handynutzung am Steuer sowie die korrekte Sicherung von Kindern im Auto.

Insgesamt wurden an 42 Kontrollstellen im gesamten Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz, 421 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 168 Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit fehlender Sicherung von Kindern, Parkverstößen, etc. festgestellt und entsprechend geahndet.

Der Aktionstag wurde von der Bevölkerung sehr positiv aufgenommen. Das große Verständnis und die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger zeigen, wie wichtig dieses Thema ist. Das Polizeipräsidium Mainz wird auch in Zukunft Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr weiter zu erhöhen

