Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dieb stiehlt Kabel von Baustelle - Polizei kann ihn Dank Zeugenhinweis stellen

Wismar (ots)

Am gestrigen Abend gegen 23 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen, dass sie einen verdächtigen Mann beobachtet hätten, der vermutlich soeben einen Diebstahl auf einer Baustelle in Wismar begangen hätte. So sei der besagte Mann von einer Baustelle im Bereich der Turmstraße gekommen und hätte einen Bolzenschneider und ein Kupferkabel bei sich.

Im Zuge der sofortigen Nahbereichsfahndung und dank der Beschreibungen der Zeugen konnten die Einsatzbeamten des Polizeihauptreviers Wismar den verdächtigen Mann an einem Parkplatz in der Turmstraße feststellen und kontrollieren. In unmittelbarer Nähe konnte auch der Bolzenschneider sowie das Kupferkabel aufgefunden werden. Der 66-jährige, aus Wismar stammende Mann räumte im Rahmen der polizeilichen Maßnahme die Tat ein. Weiterhin gab er gegenüber den Polizisten an, dass er regelmäßig Kabel von Baustellen entwende, um sich etwas dazuzuverdienen. Er sei jedoch davon ausgegangen, dass es sich stets um alte, nicht mehr benötigte Kabel handelte.

Im Rahmen der Spurensicherung kam am Abend ebenso der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei in Wismar ermittelt nun gegen den 66-Jährigen und prüft indes mögliche Zusammenhänge mit weiteren gleichgelagerten Diebstahlsdelikten.

