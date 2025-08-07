PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dieb stiehlt Kabel von Baustelle - Polizei kann ihn Dank Zeugenhinweis stellen

Wismar (ots)

Am gestrigen Abend gegen 23 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen, dass sie einen verdächtigen Mann beobachtet hätten, der vermutlich soeben einen Diebstahl auf einer Baustelle in Wismar begangen hätte. So sei der besagte Mann von einer Baustelle im Bereich der Turmstraße gekommen und hätte einen Bolzenschneider und ein Kupferkabel bei sich.

Im Zuge der sofortigen Nahbereichsfahndung und dank der Beschreibungen der Zeugen konnten die Einsatzbeamten des Polizeihauptreviers Wismar den verdächtigen Mann an einem Parkplatz in der Turmstraße feststellen und kontrollieren. In unmittelbarer Nähe konnte auch der Bolzenschneider sowie das Kupferkabel aufgefunden werden. Der 66-jährige, aus Wismar stammende Mann räumte im Rahmen der polizeilichen Maßnahme die Tat ein. Weiterhin gab er gegenüber den Polizisten an, dass er regelmäßig Kabel von Baustellen entwende, um sich etwas dazuzuverdienen. Er sei jedoch davon ausgegangen, dass es sich stets um alte, nicht mehr benötigte Kabel handelte.

Im Rahmen der Spurensicherung kam am Abend ebenso der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei in Wismar ermittelt nun gegen den 66-Jährigen und prüft indes mögliche Zusammenhänge mit weiteren gleichgelagerten Diebstahlsdelikten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 10:22

    POL-HRO: 19-Jähriger nach Auseinandersetzung mit 25-Jährigen schwer verletzt

    Rostock (ots) - Am gestrigen Abend kam es im Rostocker Stadtteil Groß-Klein zu einem größeren Polizeieinsatz aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung im Schiffbauerring. Anhand der derzeit vorliegenden polizeilichen Erkenntnissen traf ein 19-jähriger Ägypter in Begleitung eines Bekannten auf Höhe eines dortigen Supermarktes gegen 23:30 Uhr auf einen 25 ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 08:57

    POL-HRO: Polizeieinsatz im Rostocker Einkaufszentrum

    Rostock (ots) - Ein 46 Jahre alter Mann hat gestern in einem Rostocker Einkaufzentrum für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann soll gegen 14:30 Uhr mehrere Passanten, darunter auch ein Kind, verbal und körperlich angegangen sein. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der 46-Jährige weiterhin aggressiv, sodass er mittels einfacher körperlicher Gewalt fixiert und aus dem Center gebracht werden musste. Gegen den Mann ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 20:53

    POL-HRO: Polizei stellt Waffen sowie Sprengstoff sicher

    Lübtheen (ots) - In Lübtheen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, hat es am Mittwoch, 6. August 2025, einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Hintergrund sind Durchsuchungsmaßnahmen im Ortsteil Jessenitz, unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Waffenbesitzes sowie Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 60 Jahren alten Bewohner des Hauses mit deutscher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren