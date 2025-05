Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Polizeipräsidium Südhessen startet Dialogreihe "Cops im Dialog" am Starkenburg-Gymnasium

Heppenheim (ots)

Am Montagvormittag (19.5.) fand am Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim die erste Veranstaltung der Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" in Südhessen statt. Rund 100 Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen nahmen an dem Austausch teil, der darauf abzielt, das gegenseitige Verständnis zwischen jungen Menschen und der Polizei zu fördern und das Bewusstsein für die Herausforderungen im Polizeialltag zu schärfen.

Die Veranstaltung begann mit einer einleitenden Präsentation, in der zentrale Werte der Polizei, der Respekt gegenüber der Blaulichtfamilie sowie das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte thematisiert wurden. Anschließend berichteten Polizeibeamtinnen und -beamte der Schutz- und Kriminalpolizei von ihren persönlichen Erfahrungen im Einsatz und standen den Schülerinnen und Schülern für Fragen zur Verfügung.

Im Vorfeld hatten die vier beteiligten Klassen das Thema "Angriffe auf Einsatzkräfte" im Politikunterricht behandelt. Dies spiegelte sich in den tiefgründigen und kritischen Fragen wider, die die Jugendlichen an die Einsatzkräfte richteten. Der offene Dialog ermöglichte es den Schülerinnen und Schülern, Einblicke in die vielfältigen Aufgaben der Polizei zu gewinnen.

Die Dialogreihe "Cops im Dialog" ist Teil des Respekt-Pakets der Hessischen Landesregierung, das Maßnahmen zur Bekämpfung der zunehmenden Gewalt gegen Einsatzkräfte umfasst. Ziel ist es, durch direkte Gespräche zwischen Polizei und Jugendlichen das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden zu stärken.

