Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots)

Ein weiterer Unfall ereignete sich am 28.03.2025 gegen 13:40 Uhr in der Ortslage Darnstedt. Hierbei befuhr ein 95jähriger Fahrer eines Pkw Passat die Straße Im Dorfe aus Richtung Bad Sulza kommend in Richtung Darnstedt. Beim Überholen eines anderen Fahrzeuges kam der Fahrer des Passates plötzlich aus noch ungeklärter Ursache linksseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Der Fahrer wurde augenscheinlich nicht verletzt, aber durch einen RTW vorsorglich ins Klinikum verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro und am Zaun etwa 500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell