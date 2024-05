Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: 22. Mai 2024: Internationaler Tag der biologischen Vielfalt /Zoll leistet wichtigen Beitrag zum Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen/

Rosenheim, Bad Reichenhall, Traunstein, Altötting, Mühldorf am Inn, Ebersberg, Miesbach, Bad Tölz, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim, Landsberg am Lech, Starnberg (ots)

Um das Bewusstsein für die biologische Vielfalt und ihre Bedeutung für den Menschen zu stärken, haben die Vereinten Nationen den 22. Mai zum Internationalen Tag der biologischen Vielfalt ausgerufen.

Die Arbeit des Zolls trägt maßgeblich zum Erhalt der vom Aussterben bedrohten Arten bei. Zum Schutz der Tiere und Pflanzen wirkt der Zoll bei der Überwachung der Einhaltung artenschutzrechtlicher Ein- und Ausfuhrregelungen im Warenverkehr mit Drittstaaten mit. Rund 6.600 Tierarten und 34.300 Pflanzenarten unterliegen diesem besonderen Schutz. Artgeschütze Tiere und Pflanzen sowie daraus hergestellte Waren, die verbotswidrig ein- oder ausgeführt werden, werden von den Zollbehörden beschlagnahmt. Dabei ist es unerheblich, ob die Waren privat oder gewerblich im Reiseverkehr, im Postverkehr oder auf anderen Wegen transportiert werden.

Im vergangenen Jahr wurden die Zöllnerinnen und Zöllner bundesweit knapp 1.300 Mal fündig und beschlagnahmten 4.473 Kilogramm sowie über 54.000 Stück Tiere und Pflanzen oder daraus hergestellte Waren. Auch im Bezirk des Hauptzollamtes Rosenheim werden durch die vier Zollämter und die stichprobenweisen Kontrollen der beiden Kontrolleinheiten Verkehrswege immer wieder Verstöße gegen Artenschutzbestimmungen festgestellt. Jeder, der solche Waren einführt, hat im Falle eines Aufgriffs durch den Zoll mit empfindlichen Strafen zu rechnen.

Zum Internationalen Tag der biologischen Vielfalt am 22. Mai ruft das Hauptzollamt Rosenheim daher dazu auf, beim Souvenirkauf und beim Online-Shoppen unbedingt auf geschützte Tiere und Pflanzen zu verzichten. Nur wenn die Nachfrage ausbleibt und es somit keinen Markt mehr für seltene Tiere und Pflanzen gibt, wird auch der zerstörende Handel mit ihren aufhören. "Tiere und Pflanzen müssen oft genug schon unter den ungeplanten Folgen menschlicher Eingriffe in die Natur leiden, deshalb wäre es gut, wenn wenigstens die geplanten Entnahmen geschützter Tiere und Pflanzen aufhören würden.", so der stellvertretende Pressesprecher des Hauptzollamtes, Herr Rudolph.

Weitere Informationen zum Artenschutz finden Sie auf der Website www.artenschutz-online.de und auf unserer Website www.zoll.de unter anderem im Bereich "Reisen"

Original-Content von: Hauptzollamt Rosenheim, übermittelt durch news aktuell