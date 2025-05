Fürth (ots) - Am Mittwoch (14.5.) waren in der Erbacher Straße mehrere Katzenbabys bei einem Einbruch entwendet worden. (wir haben berichtet) Nach der Veröffentlichung des Zeugenaufrufs brachten die unbekannten Täter am Sonntagmittag (18.5.) die fünf Katzenkinder wieder zu ihrer Besitzerin. Die Kleinen konnten unversehrt vor der Haustür aufgefunden und an die glückliche Katzenmutter zurückgegeben werden. Die ...

