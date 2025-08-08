POL-HRO: 19-Jähriger nach Auseinandersetzung mit 25-Jährigen schwer verletzt - Korrektur

Wittenburg / Bandenitz - LK LUP (ots) - Am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr kam es bei Ackerarbeiten nahe Presek, unweit der Autobahn 24, zu einem größeren Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet zunächst eine Strohpresse in Flammen. Das Feuer griff in der Folge auf den Traktor sowie auf den angrenzenden Acker über. Der 44-jährige Fahrer der Arbeitsmaschine verletzte sich beim Versuch, den Brand eigenständig zu ...

