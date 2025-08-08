Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz

Schwerin (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es in der Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz zu einer Auseinandersetzung zwischen Bewohnern und Mitarbeitern des dort tätigen Sicherheitspersonals.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich gegen 10:00 Uhr im Rahmen von Verwaltungsvorgängen zunächst eine Unstimmigkeit zwischen einem 26-jährigen afghanischen Bewohner und einem 27-jährigen syrischen Mitarbeiter der Sicherheitsfirma. In der Folge eskalierte die Situation, und der 26-Jährige griff den 27-Jährigen körperlich an. Dem Afghanen kamen daraufhin zwei Landsmänner im Alter von 23 und 24 Jahren zur Hilfe. Auf Seiten des Sicherheitspersonals schaltete sich ein weiterer Mitarbeiter, ein 37-jähriger Mann mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit, in das Geschehen ein.

Der 26-jährige Afghane erlitt eine Kopfverletzung, die im Klinikum behandelt werden musste. Drei weitere Beteiligte zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu.

Die Ermittlungen zu den einzelnen Tatbeteiligungen sowie zum genauen Ablauf des Geschehens dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell