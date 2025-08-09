PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 84-Jährigen Frau aus Rostock

Rostock/Evershagen (ots)

Zum Auffinden der vermissten Person wurden Hunde der 
Rettungshundestaffel eingesetzt. Im Rahmen dieser Suchmaßnahme konnte
die Frau wohlbehalten angetroffen und nach Hause gebracht werden. 

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,
die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen 
persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

