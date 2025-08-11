PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Korrekturmeldung -Mehrere Fahrzeuge durch Feuer beschädigt vom 10.08.2025

Rostock (ots)

In unserer ursprünglichen Mitteilung wurde die Uhrzeit des Brandes im Kleinen Warnowdamm in Rostock fehlerhaft angegeben. Der Einsatz ereignete sich nicht - wie zunächst berichtet - um 01:30 Uhr, sondern um 03:30 Uhr.

Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen und die Berichterstattung entsprechend zu korrigieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 13:33

    POL-HRO: Motorradfahrer auf dem Paulsdamm stürzte und verletzte sich schwer

    Schwerin (ots) - Auf der B 104 zwischen Schwerin und Rampe hat sich ein 20-jähriger Motorradfahrer am frühen Sonntagmorgen schwere Verletzungen zugezogen. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit habe der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit der ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:22

    POL-HRO: Drei Polizeibeamte während eines Einsatzes in Rerik verletzt

    Rerik/Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Vormittag ist es zu einem Polizeieinsatz im Bereich Rerik gekommen. Dort soll gegen 09 Uhr ein 24-Jähriger seine Eltern bedroht haben. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes und dem damit verbundenen hohen Aggressionspotential kam nebst der Polizei auch ein Notarzt zum Einsatz. Da der 24-Jährige mit den Maßnahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren