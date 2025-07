Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Zeugen nach Sachbeschädigungen in der Diedrich-Uhlhorn-Realschule

Grevenbroich (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen (22./23.07.) und in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen (23./24.07.) sind Unbekannte in die Diedrich-Uhlhorn-Realschule in Wevelinghoven eingedrungen und haben die Einrichtung und das Inventar in erheblichem Umfang beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler gelangten die Täter in beiden Fällen zunächst ungehindert in das alte, derzeit im Rückbau befindliche Schulgebäude am Heyerweg. Über eine Verbindung im ersten Obergeschoss verschafften sich die Unbekannten anschließend Zugang in den betroffenen Teil der Schule. Während sie bei der ersten Tat die Verbindungstür aufhebelten, überwanden sie am zweiten Tag ein Provisorium aus Spanplatten an dieser Stelle gewaltsam.

In der Schule beschädigten die Randalierer vorwiegend Türen, Mobiliar und Inventar im Bereich der Verwaltung, der Schulleitung, des Lehrerzimmers und in verschiedenen Fachräumen. Zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei keine Auskunft geben. Augenscheinlich haben die Täter keine Gegenstände entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

