POL-NE: Motorradfahrer stürzt bei Überholmanöver

Neuss (ots) - Am Mittwoch (23.07.) hörte ein Zeuge gegen 20:25 Uhr einen lauten Knall. Der Zeuge gab an, dass ein unbekannter Mann mit seinem E-Scooter an der Wilhelmstraße gegen ein geparktes Fahrzeug gekommen sein soll und dabei eine Bierdose verloren habe. Der Zeuge soll den E-Scooter-Fahrer angesprochen und zum Stehenbleiben aufgefordert haben, dieser soll seine Fahrt aber fortgesetzt haben. Kurze Zeit später kam ...

mehr