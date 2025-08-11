Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 15-Jährige in Rostock vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots)

Die Polizeiinspektion Rostock sucht derzeit nach einer 15-Jährigen aus Rostock, die seit Donnerstag, dem 07.08.2025, vermisst wird. Die Jugendliche wurde zuletzt gegen 22:00 Uhr in ihrer Wohngruppe in der Lorenzstraße im Stadtteil Rostock-Dierkow gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Personenbeschreibung:

- ca. 160 cm groß - kräftige Gestalt, rundes Gesicht - lange, dunkelbraune/schwarze Haare, meist zum Pferdeschwanz gebunden

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die Vermisste:

- schwarzen Hoodie mit der Aufschrift "in a good mood" - weite, lange Jeanshose, dunkel, mit abgesetzten Bündchen an den Hosenbeinen - helle Turnschuhe

Die bisher durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben leider ohne Erfolg.

Die Fotos der Vermissten sind unter folgendem Link einsehbar: https://t1p.de/djtof

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.

Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Auch die Rundfunksender werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell