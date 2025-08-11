PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 15-Jährige in Rostock vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots)

Die Polizeiinspektion Rostock sucht derzeit nach einer 15-Jährigen aus Rostock, die seit Donnerstag, dem 07.08.2025, vermisst wird. Die Jugendliche wurde zuletzt gegen 22:00 Uhr in ihrer Wohngruppe in der Lorenzstraße im Stadtteil Rostock-Dierkow gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Personenbeschreibung:

   -	ca. 160 cm groß -	kräftige Gestalt, rundes Gesicht -	lange, 
dunkelbraune/schwarze Haare, meist zum Pferdeschwanz gebunden

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die Vermisste:

   -	schwarzen Hoodie mit der Aufschrift "in a good mood" -	weite, 
lange Jeanshose, dunkel, mit abgesetzten Bündchen an den Hosenbeinen 
-	helle Turnschuhe

Die bisher durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben leider ohne Erfolg.

Die Fotos der Vermissten sind unter folgendem Link einsehbar: https://t1p.de/djtof

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.

Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Auch die Rundfunksender werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
  11.08.2025 – 14:16

    POL-HRO: Korrekturmeldung -Mehrere Fahrzeuge durch Feuer beschädigt vom 10.08.2025

    Rostock (ots) - In unserer ursprünglichen Mitteilung wurde die Uhrzeit des Brandes im Kleinen Warnowdamm in Rostock fehlerhaft angegeben. Der Einsatz ereignete sich nicht - wie zunächst berichtet - um 01:30 Uhr, sondern um 03:30 Uhr. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen und die Berichterstattung entsprechend zu korrigieren. Rückfragen bitte an: ...

  11.08.2025 – 13:33

    POL-HRO: Motorradfahrer auf dem Paulsdamm stürzte und verletzte sich schwer

    Schwerin (ots) - Auf der B 104 zwischen Schwerin und Rampe hat sich ein 20-jähriger Motorradfahrer am frühen Sonntagmorgen schwere Verletzungen zugezogen. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit habe der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit der ...

