PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Motorradfahrer bei Zarrentin stürzt wegen Ölspur

Zarrentin (ots)

Eine etwa 1000 Meter lange Ölspur war offenbar ursächlich für den Sturz eines 48-jährigen Motorradfahrers am Sonntagmittag bei Zarrentin. Zuvor meldete sich ein 41-jähriger Mann bei der Polizei, der gegen 13:30 Uhr auf der K 10 zwischen Lassahn und Bernstorf Öl auf der Fahrbahn verloren hatte. Grund hierfür schien ein Defekt seines Motorrades gewesen zu sein. Noch bevor die Feuerwehr zusammen mit einer Spezialfirma die Fahrbahn reinigen konnte, rutschte ein 48-jähriger Mann mit seinem Motorrad (BMW) weg und stürzte. Eine medizinische Behandlung seiner davongetragenen leichten Verletzungen war nicht notwendig. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:54

    POL-HRO: 15-Jährige in Rostock vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

    Rostock (ots) - Die Polizeiinspektion Rostock sucht derzeit nach einer 15-Jährigen aus Rostock, die seit Donnerstag, dem 07.08.2025, vermisst wird. Die Jugendliche wurde zuletzt gegen 22:00 Uhr in ihrer Wohngruppe in der Lorenzstraße im Stadtteil Rostock-Dierkow gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Personenbeschreibung: - ca. 160 cm groß - kräftige ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:16

    POL-HRO: Korrekturmeldung -Mehrere Fahrzeuge durch Feuer beschädigt vom 10.08.2025

    Rostock (ots) - In unserer ursprünglichen Mitteilung wurde die Uhrzeit des Brandes im Kleinen Warnowdamm in Rostock fehlerhaft angegeben. Der Einsatz ereignete sich nicht - wie zunächst berichtet - um 01:30 Uhr, sondern um 03:30 Uhr. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen und die Berichterstattung entsprechend zu korrigieren. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren