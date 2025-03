Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verbrennung von Grünschnitt verursacht Feuerwehreinsatz

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend gegen 20:10 Uhr teilte ein Bürger einen Brand in einer Kleingartenanlage in der Uelleber Straße mit. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Kleingärtner Pflanzenabfälle und Grünschnitt verbrannte. Das Feuer wurde durch den Kleingärtner gelöscht. Bei einer erneuten Prüfung der Gartenanlage gegen 22:40 Uhr stellten die Beamten fest, dass das Feuer erneut entfacht wurde. Die Feuerstelle wurde durch die Berufsfeuerwehr Gotha gelöscht, da der verantwortliche Gartennutzer nicht mehr vor Ort war. Gegen den betroffenen Kleingartennutzer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ad)

