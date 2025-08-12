PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Rostock

Rostock (ots)

Die am 11.08.2025 veröffentlichte Fahndung nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Rostock wird hiermit eingestellt. Die Vermisste konnte durch Polizeibeamte aufgrund eines Bürgerhinweises wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit und den Medien für die Unterstützung bei der Suche und bittet nun um Löschung aller in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 23:21

    POL-HRO: Unfall BAB 19 - Vollsperrung der Anschlussstelle Güstrow-Süd - Abschlussmeldung

    Güstrow (ots) - Gegen 14:20 Uhr kam es heute auf der BAB 19 an der Anschlussstelle Güstrow-Süd in Fahrtrichtung Rostock zu einem Verkehrsunfall in Folge dessen die Anschlussstelle über mehrere Stunden voll gesperrt werden musste. Siehe hierzu Pressemitteilung: https://t1p.de/fa83o Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der 31-jährige Fahrer eines Mercedes Lkw wegen ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:21

    POL-HRO: Unfall BAB 19 - Vollsperrung der Anschlussstelle Güstrow-Süd

    Güstrow (ots) - Auf der Autobahn 19, Anschlussstelle Güstrow-Süd, kommt es derzeit zu Verkehrseinschränkungen. Ein LKW ist aus bisher unbekannten Gründen auf die Seite gekippt, kurzfristig sind Betriebsstoffe ausgelaufen. Der Fahrer konnte unverletzt geborgen werden. Die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten dauern an. Die Anschlussstelle Güstrow-Süd ist ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:15

    POL-HRO: Motorradfahrer bei Zarrentin stürzt wegen Ölspur

    Zarrentin (ots) - Eine etwa 1000 Meter lange Ölspur war offenbar ursächlich für den Sturz eines 48-jährigen Motorradfahrers am Sonntagmittag bei Zarrentin. Zuvor meldete sich ein 41-jähriger Mann bei der Polizei, der gegen 13:30 Uhr auf der K 10 zwischen Lassahn und Bernstorf Öl auf der Fahrbahn verloren hatte. Grund hierfür schien ein Defekt seines Motorrades gewesen zu sein. Noch bevor die Feuerwehr zusammen mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren