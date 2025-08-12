PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Brände im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots)

Am Dienstagnachmittag ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des 
Polizeipräsidiums Rostock mehrere Brände bei denen insgesamt hohe 
Sachschäden entstanden.

Gegen 15:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über den Brand eines 
Arbeitsgerätes auf einer Ackerfläche bei Blievensdorf in der Nähe von
Neustadt-Glewe.
Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet hier eine Strohballenpresse in 
Folge eines technischen Defektes in Brand. Der Qualm des Brandes zog 
in der weiteren Folge in Richtung der BAB 24 wodurch es zu starken 
Sichtbehinderungen kam. Zur Absicherung der Gefahrenstelle wurde 
durch ein Einsatzfahrzeug der Autobahnpolizei Stolpe die Lastspur 
gesperrt und der Verkehr über den Überholfahrstreifen in Richtung 
Hamburg geleitet. Kameraden der Feuerwehr löschten das Feuer, konnten
das vollständige Zerstören der Strohballenpresse aber nicht mehr 
verhindern. Durch die Löschmaßnahmen konnten die 
verkehrseinschränkenden Maßnahmen auf der BAB 24 gegen 15:30 Uhr 
wieder beendet und der Verkehr anschließend uneingeschränkt in 
Richtung Hamburg weiterfahren.
Die geschätzte Schadenshöhe wird auf 85.000 Euro beziffert.

Um 16:30 Uhr informierte die Rettungsleitstelle Westmecklenburg die 
Polizei über einen Brand mehrerer in einem ehemaligen Kuhstall 
gelagerten Strohballen im Bereich Langen Brütz bei Leezen.
Trotz zeitnah eingeleiteter Löschmaßnahmen der Feuerwehr stand das 
Gebäude, in der Größe von 35m x 55m, binnen kürzester Zeit in 
Vollbrand.
Ziel der Feuerwehr war es ein Übergreifen der Flammen auf andere 
Gebäude zu verhindern.
Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Crivitz, 
Raben Steinfeld, Gneven, Leezen, Cambs, Neu Schlagsdorf und Langen 
Brütz mit mehr als 50 Kameraden im Einsatz.
Gegen 19:40 Uhr konnte das Feuer gelöscht werden. Im ehemaligen 
Kuhstall lagerten ca. 400 Strohballen. Tiere waren nicht in dem 
Gebäude untergebracht.
Zur weiteren Unterstützung der Maßnahmen am Brandort wurde von der 
Feuerwehr das THW angefordert.
Momentan ist davon auszugehen, dass die Maßnahmen am Brandort bis in 
die Morgenstunden des morgigen Mittwochs andauern.
Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten am Brandort Spuren.
Der entstandene Sachschaden wird auf 240.000 Euro geschätzt.
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen 
Brandstiftung.

Kurz darauf kam es in Wittenburg gegen 17:00 Uhr zu einem weiteren 
Brandereignis.
Nach Angaben des Traktorfahrers befuhr dieser die Ortslage Wittenburg
als er feststellte, dass die transportierten Heuballen auf seinem 
gezogenen Anhänger in Brand gerieten. Diese lagerten zuvor bereits 
seit längerer Zeit auf einem Feld und wurden von dort abgeholt.
Gegen 20:30 Uhr konnte der Anhänger gelöscht werden. Mitarbeiter des 
Kriminaldauerdienstes sicherten auch hier Spuren. Die Brandursache 
ist unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der 
Kriminalpolizei.
Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren