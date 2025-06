Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Versammlungen und Aufzüge am 14. Juni in Pforzheim verlaufen weitgehend friedlich - Vereinzelt kommt es zu Straftaten

Das Polizeipräsidium Pforzheim war am 14. Juni 2025 zum Schutz der Versammlungen und Aufzüge mit mehreren hundert Kräften im Einsatz.

Auf dem Pforzheimer Marktplatz fand ab 12 Uhr eine stationäre Veranstaltung des CSD mit einer Auftakt- und Abschlusskundgebung statt. Kurz nach dem Beginn setzte sich ein Aufzug mit ca. 1300 Personen in Bewegung. Die etwa einstündige Parade führte über die Westliche-Karl-Friedrich-Straße, Leopold- und Zerrennerstraße, Jahnstraße, den Leopoldplatz mit Ziel Marktplatz. Die Veranstaltung und der Aufzug verliefen bis zum Berichtszeitpunkt durchweg friedlich und störungsfrei.

Eine zweite angemeldete Versammlung mit Aufzug (Motto: "Für traditionelle Werte und freie Meinungsäußerung, gegen Frühsexualisierung unserer Kinder") startete gegen 12 Uhr am Waisenhausplatz mit einer Auftaktkundgebung. Die ca. 75 Teilnehmer setzten sich ab 13 Uhr in Bewegung. Diese nutzten hierbei die im Vorfeld festgelegte Wegstrecke über die Deimlingstraße, Schloßberg und Lindenstraße. Danach führte die Aufzugsstrecke zurück über die Park- und Östliche-Karl-Friedrich-Straße, nach Norden über die Deimlingstraße bis zum Ausgangspunkt am Waisenhausplatz. Hier trafen die Teilnehmer gegen 14:15 Uhr ein. Eine weitere, unter dem Motto "Nazi-Demo stoppen - CSD Pforzheim schützen" stehende Versammlung, war dem linken Spektrum zuzuordnen und begann mit rund 350 Personen gegen 11:30 Uhr in der Zerrennerstraße Höhe Lammstraße. Anfänglich gab es hieraus vereinzelt Provokationen zwischen diesen und den Teilnehmern des oben genannten zweiten Aufzugs. Gerade Kräfte der Polizeireiterstaffel und des Präsidiums Einsatz wurden eingesetzt, um die zu Teilen aufgeheizte Stimmung der beiden Lager zu beruhigen. Teilnehmer dieser Versammlung bewegten sich im weiteren Verlauf Richtung Innenstadt und Aufzugsstrecke. Hier kam es kurzzeitig im Bereich Östliche-Karl-Friedrich-Straße Höhe Schulberg und in der Deimlingstraße Ecke Am Waisenhausplatz zu Blockaden der Aufzugsstecke "Traditionelle Werte" durch Gegendemonstranten. Um 13:45 Uhr erfolgte eine Sitzblockade. Wenig später wurden am Waisenhausplatz Absperrgitter auf der Straße umgeworfen. Gegen 14 Uhr wurden im Bereich Zehnthofstraße/Am Waisenhausplatz Gegenstände aus einer Personenmenge heraus in Richtung der Aufzugsteilnehmer "Traditionelle Werte" und Polizeikräfte geworfen. Nach derzeitigem Stand wurden hierbei keine Personen oder Einsatzkräfte verletzt. Zur Identitätsfeststellung war es erforderlich, über 100 Personen zu umschließen, um polizeiliche Maßnahmen zu treffen. Mobile Toiletten und Getränke wurden zu Verfügung gestellt. Die letzte Identitätsfeststellung war gegen 17 Uhr beendet. Wegen des Anfangsverdachts des Landfriedensbruchs wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Eine vierte Versammlung fand auf dem Leopoldplatz mit circa 20 Teilnehmern statt. Die fünfte Versammlung wurde in der Museumsstraße mit etwa 10 Teilnehmer abgehalten. Beide verliefen friedlich.

Für die Sicherheit aller Versammlungsteilnehmenden setzte das Polizeipräsidium Pforzheim, unterstützt vom Polizeipräsidium Einsatz und der Bundespolizei, mehrere hundert Kolleginnen und Kollegen ein. Darunter befanden sich beispielhaft Polizeidiensthundeführer, die Polizeireiterstaffel sowie Anti-Konflikt-Teams.

Nach derzeitigem Stand werden mehrere Strafverfahren, u.a. wegen des Anfangsverdachts des Landfriedensbruchs, Körperverletzung, Tätlicher Angriff, Diebstahl, Beleidigung und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Ein Versammlungsteilnehmer wurde leicht verletzt, als ein Polizeipferd auf dessen Fuß trat. Ebenso wurde ein wegrennender Teilnehmer leichtverletzt, welcher ohne Fremdeinwirkung stürzte.

Aufgrund der Versammlungen und Aufzüge wurde es erforderlich, temporär einzelne Straßen der Innen- und Nordstadt zu sperren. Es kam hierbei zu eher moderaten Verkehrsbehinderungen. Die Zerrennerstraße war in der Zeit von 10 bis 17:30 Uhr gesperrt.

Die Einsatzleiterin, Leitende Polizeidirektorin Jennifer Lautensack zieht Bilanz: "Wir haben uns gut auf den polizeilichen Einsatz vorbereitet und hatten dabei verschiedene Szenarien im Blick. Während der Aufzug und die Veranstaltung des CSD friedlich verliefen, bildete sich im Rahmen der weiteren Demonstrationen teilweise eine dynamische Lage. Hieraus verübten einzelne Personen und Personengruppen Straftaten. Wir haben unmittelbar und gezielt reagiert und alle erforderlichen Maßnahmen für eine beweiskräftige Strafverfolgung getroffen. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit insbesondere mit der Versammlungsbehörde der Stadt Pforzheim, dem Polizeipräsidium Einsatz und der Bundespolizei hat sich bewährt."

