Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250614- 0613 Frankfurt- Riederwald: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(ma) Seit Donnerstagabend (12. Juni 2025), gegen 20:00 Uhr wird die 84-jährige Namka H. aus dem Frankfurter Stadtteil Riederwald vermisst.

Sie wurde zuletzt an ihrer Wohnanschrift Am Erlenbruch gesehen. Frau H. ist orientierungslos und geht an einem Rollator.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: Weiblich, ca. 160 cm groß, graue Haare. Vermutlich trägt sie einen schwarzen Mantel und auffällig gelbe Stiefel. Zudem führt sie einen Rollator mit sich.

Wer hat Frau H. gesehen oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt von Frau H. nimmt das 18. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 - 755 / 11800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

