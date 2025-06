Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250613 - 0612 Frankfurt - Westend: Rollstuhlfahrer beraubt - Polizei bittet um Mithilfe

Frankfurt (ots)

(yi) Am Mittwoch (11. Juni 2025) kam es zu einem Raub in der Taunusanlage. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der 50-jährige Geschädigte gegen 14:30 Uhr mit seinem Rollstuhl in der Taunusanlage im Bereich des Beethoven Denkmals, als der spätere Beschuldigte sich mit seinem blauen Fahrrad näherte und ihn nach einer Zigarette fragte. Als der Geschädigte verneinte, drückte der Räuber ihn in den Rollstuhl und entnahm die Geldbörse aus der Tasche des 50-Jährigen. Daraufhin flüchtete der Räuber mit seinem Fahrrad in Richtung Bahnhofsviertel.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 170cm - 175cm groß, circa 60kg - 65kg schwer, ungepflegtes Erscheinungsbild, lückenhafte Zähne, trug einen blauen Jogginganzug, eine blaue Basecap, schwarze Turnschuhe und fuhr ein babyblaues Fahrrad.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell