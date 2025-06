Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250612 - 0609 Frankfurt - Niederrad: Versuchter Totschlag

Frankfurt (ots)

(ha) Am frühen Mittwochmorgen (11. Juni 2025) eskalierte ein Beziehungsstreit. Im Rahmen dessen verletzte eine Frau ihren ehemaligen Lebensgefährten mit einem Messer, die Polizei nahm beide Beteiligte fest.

Der Vorfall ereignete sich gegen 07:00 Uhr in der Haardtwaldstraße, als der 48-jährige Mann, nach aktuellem Ermittlungsstand, Kleidung aus der ehemaligen gemeinsamen Wohnung holen wollte. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit seiner 53-jährigen ehemaligen Partnerin in der Wohnung, dieser verlagerte sich dann vor das Anwesen. Der Konflikt soll dann körperlich geworden sein und beide Personen hätten aufeinander eingewirkt. In Folge dessen habe die Frau den 48-Jährigen auch mit einem Messer verletzt.

Mittlerweile verständigte Polizisten konnten die beiden alkoholisierten Personen unweit des Tatorts antreffen und festnehmen, außerdem fanden sie das Tatmesser und stellten es sicher.

Beide Beteiligte wurden verletzt, die Stichverletzungen des Geschädigten sind oberflächlich, es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell