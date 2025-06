Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Pforzheim (ots)

Am Freitagabend kam es im Bereich der Autobahnausfahrt Pforzheim-Nord zu einem Unfall mit anschließender Vollsperrung und fünf leicht verletzten Personen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr kurz vor 21:30 Uhr ein 20jähriger VW-Crafter-Fahrer den mittleren Fahrstreifen auf der Autobahn 8 in Richtung Stuttgart. Möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts am Fahrzeug kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte auf Höhe der Ausfahrt Pforzheim-Nord links gegen die Betongleitwand. Ein ihm folgender Porsche-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und fuhr auf den Transporter auf, wodurch dieser zur Seite geschleudert wurde. Zur Unfallaufnahme sowie zur Beseitigung des Trümmerfeldes und für Reinigungsarbeiten musste die Autobahn für circa drei Stunden gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau bis zu 6 km. Der 47jährige Porsche-Fahrer, dessen 49jährige Beifahrerin sowie die beiden 12- und 15jährigen mitfahrenden Kinder wurden durch den Unfall leicht verletzt. Auch der Unfallverursacher kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 85.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

