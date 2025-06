Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Mutmaßliche Diebe nach Verkehrskontrolle in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag kontrollierten aufmerksame Polizeibeamte in der Südstadt ein mit mehreren Personen besetzten Pkw. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für zurückliegende Diebstahlsdelikte, was letztendlich zur vorläufigen Festnahme der drei Männer führte.

Am 12.06.25, kurz nach 14 Uhr, wurde ein Pkw in der Holzgartenstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass sich im Fahrzeug eine auffällig große Menge an vermeintlichem Reisegepäck befand. Bei einer genaueren Inaugenscheinnahme ergaben sich konkrete Verdachtsmomente, dass es sich bei Teilen um Diebesgut handeln dürfte. Neben einer präparierten Tasche wurden diverse ladenneue Bekleidungsstücke, Lebensmittel und Schminkutensilien aufgefunden. Der Warenwert liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Tatverdächtigen im Alter von 33, 41 und 48 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Zudem ergab sich bei dem Fahrzeugführer der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln den Pkw führte. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - wurden die drei dringend Tatverdächtigen am Freitag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt, welcher jeweils Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte.

Die drei Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit befinden sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim Benjamin Koch, Polizeipräsidium Pforzheim

