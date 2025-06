Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbruch in einem Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Öschelbronn (ots)

Am Donnerstagmittag bricht in Öschelbronn eine dreiköpfige Bande in eine Wohnung ein.

Aufgrund einer Videoüberwachung kann man aktuell davon ausgehen, dass sich gegen 16:25 Uhr zwei Frauen und ein Mann gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Hauptstraße verschafft haben. In der Folge durchsuchte das Trio sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Den genauen Schaden kann man noch nicht beziffern, dies ist noch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Drei können wie folgt beschrieben werden:

Täterin 1: lange braune Haare zum Pferdeschwanz gebunden, weißes kurzes T-Shirt, blaue Jeans, normale Statur, beige/braune Damen Umhängehandtasche, hellfarbene Sneaker (mit Aufdruck N)

Täterin 2: braune Haare zum Pferdeschwanz gebunden, schienbeinlanges weißes/hellblaues Kleid, dunkelblaue oder schwarze Longchamp Handtasche, in welcher auch das Tatmittel transportiert wurde, normale Statur

Täter 3: braune dunkle kurze Haare, graue kurze Jogger Hose, weißes kurzes T-Shirt, schlanke Statur, unrasiert

Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Personen an der Tat beteiligt waren. Eventuell hat jemand noch "Schmiere" gestanden oder ähnliches.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186 4444 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

